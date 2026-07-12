Andrea Biancani ha affermato di voler spostare alcune strutture come Rocca, spazi e corti nel centro di Pesaro, anche se non ha specificato dettagli sulla modalità o i motivi. Ha anche menzionato l’idea di spostare la palla della Biosfera, senza ulteriori spiegazioni. La dichiarazione è stata fatta in un contesto in cui si discute di modifiche agli spazi pubblici della città.

Pesaro, 12 luglio 2026 – “La vede? Effettivamente mi piacerebbe spostarla”. Andrea Biancani sposterebbe mari, monti, e pure la palla della Biosfera per spiegare ai pesaresi quello che sta facendo. Siamo oltre il sindaco di strada, ma niente di nuovo: i concittadini lo conoscono. Per un cronista che arriva da fuori, però, l’approccio è significativo e il dettaglio è tutto: lui apre i cassetti del suo ufficio panoramico di piazza del Popolo per mostrare orgoglioso quanto è stato catalogato. La concretezza – e la memoria - del cittadino pesarese gli impongono di non dimenticare nulla, e la chiacchierata diventa un punto in mezzo alla salita più tosta, quella di quasi metà mandato, che arriverà a novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Biancani: “Rocca, spazi, corti: Pesaro città aperta”. Sosta, nuove tariffe

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