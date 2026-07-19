sorridi sei a san paolo in brasile

A San Paolo, in Brasile, sono attive circa 50.000 telecamere collegate a un sistema di riconoscimento facciale che sorveglia quasi tutte le strade della città. Questi strumenti vengono utilizzati per individuare i ricercati e migliorare la sicurezza pubblica. La presenza di questa rete di sorveglianza suscita sia entusiasmo sia preoccupazioni tra cittadini e esperti.

In città 50mila telecamere e un sistema di riconoscimento facciale sono usate per individuare i ricercati: ci sono entusiasmi e problemi A San Paolo in Brasile una rete di 50mila telecamere collegate a strumenti di riconoscimento facciale monitorano quasi ogni strada della città. Le immagini delle telecamere vengono confrontate in tempo reale da strumenti di intelligenza artificiale con un database di persone ricercate: se c’è corrispondenza, la più vicina pattuglia di polizia viene mandata sul posto per arrestare la persona in questione. Dopo viene aggiornato un tabellone elettronico posizionato nel centro della città, chiamato “prisômetro” (contatore di arresti): attualmente indica oltre 3mila ricercati catturati e quasi 6mila persone arrestate in flagranza di reato, cioè mentre stavano commettendo un crimine. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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