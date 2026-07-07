un brasile di cemento e sangue il noir sul lato oscuro di san paolo

Beatriz Calabrò, vicina al limite della sopportazione, attendeva con ansia l’arrivo di Everton, che entrò nella stanza con i capelli bagnati e un’espressione preoccupata. La scena si svolge in un contesto di tensione emotiva, senza ulteriori dettagli sugli eventi successivi o sulle circostanze che hanno portato a questa situazione. La narrazione si concentra sui sentimenti di Calabrò e sull’atteggiamento di Everton, senza rivelare altre informazioni sulla vicenda o sul luogo.

Calabrò Beatriz era quasi arrivata al limite della sua capacità di sopportazione da sobria, a un passo dal mettersi a urlare, quando finalmente Everton entrò nella sua stanza, con i capelli bagnati e l’espressione preoccupata di chi non sa per quale motivo, ma è praticamente certo che si tratti di un licenziamento in tronco. Farfugliò qualcosa sul ritardo mostruoso e sull’acqua fredda negli spogliatoi (faceva sempre la doccia arrivando in redazione, mica poteva lavorare sudato) ma Beatriz lo rassicurò con un amichevole "abbiamo bisogno del tuo aiuto!", cui il San Bernardo aggiunse subito alcuni dettagli pratici. Everton rispose nell’unica maniera da evitare, se uno si aspettava un licenziamento ma è stato salvato dalla sorte: disse di no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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