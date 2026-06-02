Nasce la parrocchia di San Giovanni Paolo II | unite le comunità dei Cappuccinini e di San Paolo

Notizia in breve

Due comunità religiose, quella dei Cappuccinini e quella di San Paolo Apostolo, si sono unite per formare una nuova parrocchia dedicata a San Giovanni Paolo II. La fusione interessa le parrocchie di San Giovanni Battista dei Cappuccinini e di San Paolo Apostolo. La nuova entità religiosa prende il nome dal papa scomparso. L’unione è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli su modalità o tempi.