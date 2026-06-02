Nasce la parrocchia di San Giovanni Paolo II | unite le comunità dei Cappuccinini e di San Paolo
Due comunità religiose, quella dei Cappuccinini e quella di San Paolo Apostolo, si sono unite per formare una nuova parrocchia dedicata a San Giovanni Paolo II. La fusione interessa le parrocchie di San Giovanni Battista dei Cappuccinini e di San Paolo Apostolo. La nuova entità religiosa prende il nome dal papa scomparso. L’unione è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli su modalità o tempi.
Dall'unione delle comunità di San Giovanni Battista dei Cappuccinini e San Paolo Apostolo nasce una nuova parrocchia che porterà il nome di San Giovanni Paolo II. Le due comunità sono già da tempo unite all'interno della stessa unità pastorale guidata da don Carlo Guardigli. L'annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il granchio e lo specchio! - The crab and the mirror!
Notizie e thread social correlati
Cappuccinini–San Paolo, parte il percorso verso la parrocchia unica: i fedeli chiamati a scegliere il nomeL’unità pastorale Cappuccinini-San Paolo ha avviato un percorso che porterà alla creazione di una parrocchia unica.
Cappuccinini e San Paolo, una festa che segna una nuova nascita comunitaria: atteso l’annuncio del nome della parrocchiaDomenica le comunità delle parrocchie Cappuccinini e San Paolo si riuniranno per la Festa di Unità pastorale, un appuntamento che si ripete ogni anno.
Argomenti più discussi: Due parrocchie riunite in una. Nascerà la ‘San Giovanni Paolo II’; Stanis?aw Dziwisz, segretario personale di Giovanni Paolo II: vivere con un santo; Rinuncia, termine d’ufficio, nomine e trasferimenti (28 maggio 2026); Giovinazzo, riapre al culto la chiesa di San Giuseppe.
Il 18 maggio nasceva San Giovanni Paolo II Papa O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa san Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della Tua paternità, la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d facebook
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo (S. Giovanni Paolo II). Rendiamo grazie a Dio per Maria Santissima, che ai piedi della Croce estese la sua maternità a tutti gli uomini. Maria Santissima ci accompagni sempre con materno amore. Foto: Ana Aires Duro x.com
Due parrocchie riunite in una. Nascerà la ‘San Giovanni Paolo II’Nascerà a Forlì una parrocchia intitolata a San Giovanni Paolo II e sorgerà dall’unione delle attuali San Giovanni Battista dei Cappuccinini e San Paolo Apostolo, già legate tra loro in una stessa Un ... ilrestodelcarlino.it
Perché i tradizionalisti (tridentini) sembrano non rispettare molto Santa Faustina come Santo? reddit