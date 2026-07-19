I Bagni della Regina Giovanna a Sorrento sono inseriti nella top 30 delle spiagge italiane per l’estate 2026. L’area balneare si trova all’interno di un sito storico-archeologico e si conferma tra i tratti di litorale più noti d’Italia. La classifica include anche altri stabilimenti, ma questa spiaggia mantiene la sua posizione di rilievo nel panorama nazionale. La zona è accessibile e apprezzata per la sua bellezza naturale e il contesto storico.

I Bagni della Regina Giovanna di Sorrento si confermano tra i tratti di litorale più iconici d’Italia. L'area balneare, che è parte integrante di un prezioso sito storico-archeologico, anche per l’estate 2026 conquista un posto nella Top 30 delle spiagge italiane. A stilare la classifica il team di Holidu, uno dei principali portali a livello europeo per la prenotazione di case ed appartamenti per le vacanze. Lo studio si basa sui dati di Google Maps e sulle recensioni degli utenti. La graduatoria è stata elaborata a partire dalla lista completa di arenili, marine, baie e cale presenti lungo gli 8mila chilometri di costa dello Stivale, riportati nel database del motore di ricerca e catalogati nella categoria delle spiagge. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Sorrento, le 30 spiagge migliori d'Italia: ci sono anche i Bagni della Regina Giovanna

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