Spiagge quali sono le più belle del 2026 ci sono anche due italiane

Una selezione delle spiagge più belle del 2026 è stata pubblicata da The World’s 50 Best Beaches, che ha valutato oltre mille giudici, esperti e “Ambasciatori della spiaggia”. La classifica internazionale include due località italiane, tra le più apprezzate quest’anno. I risultati si basano sulle valutazioni di qualità delle spiagge, considerando aspetti come la bellezza naturale e i servizi disponibili. La lista fornisce un quadro delle mete più apprezzate a livello globale.

Le migliori spiagge 2026? Una classifica è stata stilata, a livello internazionale, da The World’s 50 Best Beaches e si basa sul lavoro di oltre mille tra giudici, esperti e “Ambasciatori della spiaggia”. Diversi gli indicatori dietro i punteggi, come la bellezza naturale, la presenza e la tutela della fauna, le condizioni del mare, la qualità dell’esperienza sonora, l'assenza di folla e il livello di conservazione dell’ecosistema. Secondo i dati ufficiali, il primo posto va a Entalula Beach, nelle Filippine. Al secondo posto, ecco Fteri Beach in Grecia. E a completare il podio Wharton Beach, in Australia. Le altre località nella Top 10, invece, sono: East Beach a Vomo Island (Fiji), Nosy Iranja in Madagascar, Dhigurah alle Maldive e la Playa Balandra in Messico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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