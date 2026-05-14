Ecco quali sono le spiagge migliori d' Italia | dove prenotare le vacanze

In Italia, il numero di spiagge che ottengono la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education, è in aumento. Questo premio viene conferito alle località costiere e lacustri che rispettano specifici standard di qualità ambientale e servizi. Le spiagge che ricevono la Bandiera Blu rappresentano una selezione di quelle considerate tra le migliori del Paese, offrendo ai visitatori un'indicazione sulla qualità delle acque e delle strutture presenti. La lista delle spiagge premiate si aggiorna periodicamente, indicando le località più apprezzate dai turisti.

Crescono, nel nostro Paese, le località insignite del prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu conferito dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località costiere e lacustri che soddisfano criteri di qualità elevati. Quest’anno sono ben 257, 14 in più dello scorso anno. Quali sono le nuove Bandiere Blu. Nel dettaglio, le new entry sono soprattutto in Calabria con l’ingresso di Amendolara e Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro) e Locri (Reggio Calabria). Al Nord abbiamo la Lombardia con l’ingresso di Limone sul Garda (Brescia, unico nuovo Comune lacustre, in Liguria c’è l’ingresso di Andora (Savona) e Taggia (Imperia) mentre in Emilia-Romagna arriva Rimini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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