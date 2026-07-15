Più di 30 civili sono morti negli attacchi statunitensi nel sud dell’Iran, secondo un portavoce del governo iraniano. I bombardamenti più recenti sono avvenuti vicino alla centrale di Bushehr e hanno causato anche la morte di sette soldati. Nelle ultime settimane, gli attacchi hanno colpito diverse aree del Paese, e l’ex presidente degli Stati Uniti non ha escluso un intervento di truppe di terra.

Un portavoce del governo iraniano ha dichiarato oggi, in un post su X, che oltre 30 civili sono morti nei recenti attacchi Usa nel sud dell’Iran. “Più di 30 cittadini civili hanno perso la vita negli attacchi che hanno colpito le regioni meridionali del Paese negli ultimi giorni”, ha affermato Fatemeh Mohajerani. Lo riporta Iran International. Sette militari sono stati uccisi nell’Iran sud-orientale in seguito agli attacchi statunitensi su Bampur. Lo riportano i media iraniani. La città portuale sud-occidentale di Bushehr, sede dell’unica centrale nucleare iraniana, è stata colpita oggi da nuovi raid aerei Usa. Lo riporta l’agenzia di stampa statale Irna, precisando che non ci sono state vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Nuovi bombardamenti Usa in Iran: raid vicino alla centrale di Bushehr, 7 soldati e 30 civili uccisi. Trump non esclude le truppe di terra

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USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo

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