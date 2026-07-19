Le spese per un soccorso in montagna vengono richieste solo in casi rari, come in presenza di imprudenza o chiamate ingiustificate. Per evitare costi, è consigliabile usare un'app dedicata e stipulare polizze assicurative specifiche.

Solo in casi molto limitati (imprudenza o chiamata ingiustificata) si può essere chiamati a pagare le spese. Senso di responsabilità, un’app dedicata e polizze assicurative possono farci dormire sonni tranquilli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Soccorso in montagna: quando si deve pagare e quando no. Tutto quello che c’è da sapere

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