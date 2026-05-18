Modello 730 ecco quando arrivano i rimborsi Irpef | tutto quello che c' è da sapere
Con l’inizio della stagione delle dichiarazioni dei redditi, il modello 730 rappresenta un momento importante per lavoratori dipendenti e pensionati. Dopo aver presentato la documentazione, molti attendono con trepidazione i rimborsi Irpef previsti. Le tempistiche di consegna variano a seconda delle modalità di presentazione e delle pratiche di controllo delle autorità fiscali. In questa fase, si susseguono numerosi aggiornamenti sulle date di pagamento e sulle procedure da seguire per ricevere gli importi dovuti.
Con l’avvio della stagione dichiarativa, il modello 730 torna ad essere uno degli appuntamenti fiscali più attesi da lavoratori dipendenti e pensionati. La scadenza per l’invio del documento in questione è fissata al 30 settembre, ma chi punta a ricevere un rimborso Irpef deve guardare anche al calendario degli accrediti. Presentare prima la dichiarazione può infatti significare ottenere prima il conguaglio, soprattutto per chi ha un sostituto d’imposta. Il rimborso nasce quando, dopo detrazioni e deduzioni, il contribuente risulta aver versato più imposte del dovuto. Il rimborso Irpef. Il rimborso Irpef è la restituzione di una parte delle imposte già pagate nel corso dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
RIMBORSO 730/2025: ECCO QUANDO ARRIVANO I TUOI SOLDI! (E COME VELOCIZZARE TUTTO)
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