Jannik Sinner parteciperà agli Internazionali BNL d’Italia nel 2026, con le partite previste tra venerdì 8 e sabato 9 maggio. Dopo aver vinto cinque tornei Masters 1000 consecutivi, un record senza precedenti, si avvicina al suo primo torneo in Italia in questa stagione, con l’obiettivo di completare una collezione di successi unica nel tennis maschile. La sua presenza al torneo è stata ufficializzata e le date delle sue partite sono state annunciate.

Jannik Sinner arriva agli Internazionali BNL d’Italia da un altro pianeta. Cinque Masters 1000 consecutivi in tasca, un record che non esisteva prima di lui, e un solo torneo da conquistare per completare una collezione che nessuno ha mai avuto nella storia del tennis maschile. Roma non è semplicemente il prossimo impegno in calendario: è l’ultimo pezzo mancante. Ma quando gioca Sinner a Roma esattamente? La risposta è già scritta, anche se manca ancora un dettaglio: l’altoatesino esordirà agli Internazionali d’Italia venerdì 8 o sabato 9 maggio 2026. Il giorno preciso verrà comunicato martedì 5 maggio. Indice. Quando gioca Sinner a Roma 2026 – Il bye e il secondo turno: come funziona il tabellone.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Quando gioca Sinner a Roma 2026? Venerdì 8 o sabato 9 maggio: tutto quello che c’è da sapere

Notizie correlate

Concerto primo maggio 2026: tutto quello che c’è da sapere sul Concertone a RomaConcerto primo maggio 2026 Roma: cast, cantanti, scaletta, conduttori, orari e streaming del Concertone Oggi, 1 maggio 2026, si svolge come da...

Concertone Primo maggio: ospiti e conduttori, tutto quello che c’è da saperePierpaolo Spollon, Arisa e Big Mama saranno i conduttori del Concertone del Primo Maggio.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Quando gioca Sinner a Madrid? La data dell'esordio, match in tv e streaming; Sinner sfida Moller per un posto negli ottavi: quando e dove vederla; Atp Madrid, quando gioca oggi Sinner: la sfida contro Fils, il francese imbattuto nel 2026 sulla terra rossa.

Quando gioca Jannik Sinner a Roma? Due ipotesi: gli verrà concesso un giorno di riposo in più?Jannik Sinner si è reso protagonista di due mesi semplicemente stellari, vincendo quattro Masters 1000 uno dietro l'altro: prima il sempre leggendario ... oasport.it

Sinner vs Fils, semifinale Madrid Open 2026: quando e a che ora gioca, dove vederlo in tvSinner raggiunge le semifinali del Madrid Open 2026, battendo Rafael Jodar. Ora troverà Arthur Fils. Come seguire la sfida in tv. style.corriere.it

Jannik Sinner domina Madrid: 6-1, 6-2 a Zverev e quinto Masters 1000 consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuno. Ora manca solo Roma, il sogno davanti al pubblico italiano. Talento, testa e maturità: un orgoglio azzurro che fa sognare l’Italia. x.com

"Ho perso tempo prezioso": la lezione di umiltà di Jannik Sinner Jannik a cuore aperto: il successo ha un prezzo che spesso non si vede sul campo. Essere un numero uno significa anche aver fatto scelte dolorose, come quella di lasciare casa a soli 13 anni. I - facebook.com facebook