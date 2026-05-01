I dipendenti del Comune chiedono più smart working L' assessora | Termini già flessibili vanno garantiti i servizi

Martedì scorso, alcuni dipendenti comunali si sono riuniti in consiglio con magliette bianche, manifestando in modo silenzioso per chiedere più possibilità di lavoro da remoto. L’assessora ha risposto sottolineando che i termini attuali di smart working sono già flessibili e che è necessario garantire i servizi pubblici. La richiesta riguarda in particolare un’estensione delle modalità di lavoro agile rispetto alle attuali condizioni.