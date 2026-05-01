I dipendenti del Comune chiedono più smart working L' assessora | Termini già flessibili vanno garantiti i servizi
Martedì scorso, alcuni dipendenti comunali si sono riuniti in consiglio con magliette bianche, manifestando in modo silenzioso per chiedere più possibilità di lavoro da remoto. L’assessora ha risposto sottolineando che i termini attuali di smart working sono già flessibili e che è necessario garantire i servizi pubblici. La richiesta riguarda in particolare un’estensione delle modalità di lavoro agile rispetto alle attuali condizioni.
Martedì scorso, il 28 aprile, si erano presentati in Consiglio comunale con magliette bianche per una protesta silenziosa e la richiesta di un'estensione dello smart working. Le rsu del Comune di Ravenna e le organizzazioni sindacali di Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fp confermano la loro richiesta di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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