SmackDown 17.072026 Aldis vs Gunther

Notizia in breve

A SmackDown trasmesso dalla MVP Arena di Albany, New York, si è assistito a un confronto tra Aldis e Gunther. La puntata, commentata da Joe Tessitore e Wade Barrett, si è focalizzata sull’attesa di Saturday Night’s Main Event. Gunther si è mostrato molto arrabbiato per la stipulazione del match a squadre di domani, mentre Cody Rhodes ha richiesto un riscatto immediato. La serata ha lasciato spazio alle tensioni in vista degli incontri futuri.