SmackDown 17.072026 Aldis vs Gunther
A SmackDown trasmesso dalla MVP Arena di Albany, New York, si è assistito a un confronto tra Aldis e Gunther. La puntata, commentata da Joe Tessitore e Wade Barrett, si è focalizzata sull’attesa di Saturday Night’s Main Event. Gunther si è mostrato molto arrabbiato per la stipulazione del match a squadre di domani, mentre Cody Rhodes ha richiesto un riscatto immediato. La serata ha lasciato spazio alle tensioni in vista degli incontri futuri.
Benvenuti all’analisi di SmackDown, andato in onda dalla MVP Arena di Albany, New York, con Joe Tessitore e Wade Barrett al commento. Una puntata che vive tutta nell’attesa di Saturday Night’s Main Event, con Gunther furioso per la stipulazione che pende sul tag match di domani e Cody Rhodes che pretende soddisfazione immediata. Nel frattempo, la divisione femminile riparte da zero con le qualificazioni per un titolo ad interim. Si parte con un video di riepilogo sulla situazione del titolo WWE — con CM Punk che ha battuto Sami Zayn per l’Undisputed WWE Championship — e sui problemi tra Gunther e Nick Aldis. Gunther apre lo show sommerso dai fischi e da un sonoro coro di “You Suck”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Nick Aldis just SCREWED Gunther!
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