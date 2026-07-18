VIDEO | Highlights di SmackDown del 17.072026
Durante lo show di SmackDown trasmesso il 17 luglio 2026, sono stati mostrati vari momenti salienti. La registrazione dura pochi secondi e include azioni di combattimento, interventi sul ring e scambi tra i wrestler. La trasmissione si è conclusa con alcuni segmenti di backstage e interviste ai partecipanti. La registrazione completa è disponibile come highlights ufficiali.
Ecco gli highlights completi dello show di SmackDown andato in onda il 17.07.2026. Bastano 5 secondi: scegli Zona Wrestling come fonte preferita su Google e seguici su Google News. WWE: SmackDown, la card del 17 luglio. CM Punk torna prima di Saturday Night’s Main Event VIDEO: Dopo la WWE, dove andranno? I Motor City Machine Guns lasciano un importante indizio WWE: Randy Orton sarà comunque a New York? Mistero sulla sua assenza dal Fanatics Fest. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Full SmackDown highlights: April 10, 2026
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