VIDEO | Highlights di SmackDown del 17.072026

Notizia in breve

Durante lo show di SmackDown trasmesso il 17 luglio 2026, sono stati mostrati vari momenti salienti. La registrazione dura pochi secondi e include azioni di combattimento, interventi sul ring e scambi tra i wrestler. La trasmissione si è conclusa con alcuni segmenti di backstage e interviste ai partecipanti. La registrazione completa è disponibile come highlights ufficiali.