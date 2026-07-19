Gli abitanti di Fumone avevano sistemato tavoli e sedie nella piazzetta sotto casa per cenare all’aperto, ma sono stati interrotti dai carabinieri. Non si tratta di un episodio isolato, ha riferito il sindaco, che ha commentato il fatto. La presenza delle forze dell’ordine ha fermato l’assembramento di anziani intenzionati a mangiare una pizza insieme, creando sconcerto tra i residenti.

Hanno preso sedie e tavoli e li hanno sistemati nella piazzetta sotto casa. Ma per gli anziani che volevano trascorrere una serata all’aperto in compagnia, magari mangiando una pizza, l’epilogo è stato ben diverso da quello immaginato: sono arrivati i carabinieri. Siamo a Fumone, in provincia di Frosinone, e la vicenda è raccontata da Il Messaggero. In un primo momento, riferiscono le pagine locali del quotidiano romano, gli abitanti si sono chiesti cosa fosse accaduto. Solo dopo hanno capito che le forze dell’ordine erano intervenute proprio per loro. Il motivo? Un’ordinanza sindacale, la numero 4 del 9 maggio scorso, che dispone il “divieto assoluto di accensione fuochi, utilizzo di barbecue e occupazione abusiva di suolo pubblico con arredi per la somministrazione nel Centro Storico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sistemano tavoli e sedie sotto casa per mangiare una pizza insieme, ma arrivano i carabinieri. Lo sconcerto degli abitanti di Fumone e la replica del sindaco: “Non è un episodio sporadico”

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