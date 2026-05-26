Ad Avellino, si apre una nuova fase politica dopo la vittoria del Sindaco Pizza, che ha ottenuto il risultato elettorale. La festa del primo cittadino si è svolta senza la presenza di figure che avevano sostenuto altri candidati, creando un clima di silenzio tra gli avversari sconfitti. La vittoria ha portato a un cambiamento netto negli equilibri politici della città, segnando un punto di svolta per il capoluogo irpino.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino si consuma una svolta politica radicale che ridisegna completamente gli equilibri del capoluogo irpino. La vittoria di Nell o Pizza, eletto sindaco alla guida della coalizione del Campo Largo (Pd, Movimento 5 Stelle e liste civiche dell’area progressista), non è solo il coronamento di una lunga rincorsa politica per l’avvocato avellinese. È, soprattutto, il fragoroso crollo di un’era dominata dai suoi due predecessori: Gianluca Festa e Laura Nargi. Per Nello Pizza si tratta di una clamorosa rivincita storica. Già candidato nel 2018, quando venne sconfitto al ballottaggio per una manciata di voti proprio dal fronte che poi avrebbe fatto capo a Festa, Pizza ha poi ricoperto il delicato ruolo di Segretario del Pd negli anni più turbolenti per il partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, la festa del Sindaco Pizza e il silenzio degli sconfitti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avellino 26. Nargi chiude domani, Pizza e Festa venerdì

Notizie e thread social correlati

Avellino, primo confronto TV tra i candidati sindaco: la sfida tra Pizza, Nargi e FestaIl 5 maggio 2026, su Rai Tre, si è svolto il primo confronto televisivo tra i candidati sindaco di Avellino, in vista delle elezioni comunali di...

Avellino, Alaia (PD): “Pizza è il sindaco che serve ad Avellino”Nelle prime fasi della campagna elettorale ad Avellino, un rappresentante del partito di maggioranza ha commentato le dichiarazioni rilasciate ai...

Temi più discussi: Avellino, con Pizza il campo largo ipoteca la vittoria al primo turno; Risultati elezioni comunali Avellino, Nello Pizza verso la vittoria; Nello Pizza nuovo sindaco di Avellino, tramonto sul civismo di Festa e Nargi; Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino: la festa nella sede del Pd (Guarda il video).

Avellino, gara a tre per il nuovo sindaco tra Pizza e i due ex Nargi e Festa x.com

Elezioni comunali Avellino, Nello Pizza nuovo sindaco: festa sulle note di Bella CiaoSulle note di bella ciao i militanti del campo largo hanno accompagnato il nuovo sindaco di Avellino Nello Pizza nella centralissima piazza libertà. Quando mancano ormai un ... ilmattino.it

Avellino, la vittoria di Pizza: Abbiamo trasmesso un messaggio di serietàIl candidato di centrosinistra ha ottenuto quasi il 55% delle preferenze: niente ballottaggio per gli ex sindaci Nargi e Festa ... rainews.it