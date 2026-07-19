Federica Brignone ha commentato che Jannik Sinner può viaggiare con il suo jet privato, mentre lei deve ancora prendere Ryanair e sedersi tra la gente. La sciatrice ha parlato anche dei suoi dubbi sulla prossima stagione, dopo i risultati ai Giochi di Milano-Cortina e il recupero dall’infortunio. Ha ricordato i trionfi olimpici e ha affrontato temi legati al futuro, oltre a confrontare il tennis con lo sci.

Una Federica Brignone a 360 gradi che parla dei dubbi sulla prossima stagione, dopo i grandi risultati ai Giochi di Milano – Cortina, il recupero dall’infortunio, i ricordi dei trionfi olimpici, il futuro ma anche Jannik Sinner e le differenze tra il tennis e lo sci. La bi-campionessa olimpica a Milano-Cortina si è raccontata al Corriere della Sera, ha parlato del desiderio di diventare madre, dalla segretezza della sua relazione, della passione per il surf e dei progetti per il dopo – carriera, immaginando una vita in viaggio tra oceani e nuove avventure. Nell’intervista trova spazio appunto anche il confronto con Jannik Sinner: “Lui è un campione straordinario e oggi è più popolare di me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sinner può viaggiare con il suo jet privato, io invece prendo ancora Ryanair e sto seduta in mezzo alla gente”: parla Brignone

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