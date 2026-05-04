Jannik Sinner è giunto a Roma alle 14.40, arrivando in città a bordo di un jet privato atterrato all’aeroporto di Ciampino. Con lui c’era la famiglia, e nei prossimi giorni il tennista si dedicherà agli allenamenti in vista dell’esordio nel torneo. La sua presenza nella capitale è stata confermata attraverso le immagini di alcuni testimoni e fonti vicine all’atleta.

Jannik Sinner è arrivato a Roma alle 14.40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il numero 1 al mondo, che ieri ha vinto il Masters 1000 di Madrid e si prepara adesso a partecipare agli Internazionali BNL d’Italia, ha viaggiato in compagnia della famiglia e dei suoi due allenatori, Vagnozzi e Cahill. Cappello scuro, giacca e maglia bianche, pantaloni lunghi blu e scarpe arancioni, Sinner è stato accolto all’arrivo da una decina di tifosi ed è subito salito a bordo di una delle quattro auto che formavano il corteo, diretto verso il centro della Capitale. È l’ultimo Masters 1000 che al numero uno al mondo manca in bacheca dopo il successo a Madrid: se dovesse trionfare a Roma e poi a Parigi – al Roland Garros -, vincerebbe gli unici due titoli importanti che mancano nella sua bacheca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner è a Roma: l’arrivo con la famiglia su un jet privato. Il suo programma verso l’esordio: inizia la caccia all’ultimo 1000

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