Federica Brignone ha definito “magica” la sua prestazione a Cortina, nonostante un infortunio che le ha cambiato la vita. La sciatrice ha commentato anche la vittoria di Sinner, affermando che lui è “super”, ma ha sottolineato che lui viaggia in jet mentre lei utilizza la Ryanair. La gara si è svolta nel presente, evidenziando l’importanza dell’attimo, secondo le sue parole.

“Il 'qui e ora' ha funzionato ed è stato magico”. Federica Brignone l’ha spiegata così l’impresa storica di Cortina nonostante l’infortunio che le ha cambiato la vita. Secondo quanto ha raccontato al Corriere della Sera, a Cortina è stata “accompagnata dalla felicità di essere lì, di avere una possibilità. Però dopo la discesa ho avuto molto male: mettevo gli scarponi e non camminavo. Ero in crisi, in bilico tra contentezza e sofferenza, con la tentazione di mollare perché ero già andata oltre l’immaginabile. Ma una parte di me è insorta e mi ha detto di tenere duro”. Un’impresa da set cinematografico, che non a caso sarà proposta in un docufilm: “Le immagini sono state girate in inverno e in estate, ci sono poi le interviste a me e alla famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Brignone: "Sinner è super. Ma lui viaggia col jet, io con Ryanair..."

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