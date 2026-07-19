Le voci di calciomercato riguardano un possibile interesse dell'Inter per un giocatore esterno, con la dirigenza che monitora attentamente le opzioni disponibili. Le trattative per rinforzare le corsie esterne sono tra le priorità della società, che segue diverse piste senza ancora aver concluso nessun accordo. Non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui tempi delle eventuali operazioni di mercato. La sessione estiva prosegue con i nerazzurri che valutano diverse possibilità per rafforzare la rosa.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le voci di calciomercato dell’Inter continuano a infiammare la sessione estiva, con i radar della dirigenza costantemente accesi sui possibili rinforzi per le corsie esterne. Tra i profili accostati ai nerazzurri negli ultimi giorni è tornato in auge il nome di Wilfried Singo, un calciatore che la dirigenza di Viale della Liberazione segue con attenzione da diverse stagioni, fin dai tempi della sua militanza nel Torino. I retroscena dell’interesse e i parametri economici. Il gradimento della Beneamata per l’esterno ivoriano non è una novità assoluta. La società milanese aveva già... 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Singo nel mirino dell’Inter? La verità e i retroscena sulla possibile trattativa

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