Curtis Jones resta nel mirino dell’Inter | il punto sulla trattativa e le mosse nerazzurre
Curtis Jones ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato l'interesse dell'Inter. La società nerazzurra sta lavorando per convincere il Liverpool a cedere il centrocampista. Le trattative tra le due parti sono in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. L’Inter ha messo in atto alcune mosse per avvicinare le parti e portare avanti la trattativa.
di Francesco Aliperta Curtis Jones, il segnale social del centrocampista accende le speranze nerazzurre: ecco il piano dell’Inter per convincere il Liverpool. Mentre l’ Inter attende il verdetto definitivo sugli accertamenti medici di Anan Khalaili, la dirigenza continua a programmare anche i prossimi movimenti per completare la rosa di Cristian Chivu. Uno dei nomi cerchiati in rosso per il centrocampo resta quello di Curtis Jones, profilo che piace da tempo ai nerazzurri. La trattativa, però, si presenta tutt’altro che semplice. Il Liverpool continua infatti a valutare il classe 2001 ben oltre i 30 milioni di euro, una cifra ritenuta ancora troppo elevata dalla società di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Curtis Jones Transfer: Inter's Next Move
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