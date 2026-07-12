Curtis Jones resta nel mirino dell’Inter | il punto sulla trattativa e le mosse nerazzurre

Notizia in breve

Curtis Jones ha pubblicato un messaggio sui social che ha suscitato l'interesse dell'Inter. La società nerazzurra sta lavorando per convincere il Liverpool a cedere il centrocampista. Le trattative tra le due parti sono in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata. L’Inter ha messo in atto alcune mosse per avvicinare le parti e portare avanti la trattativa.