Bremer non si trasferirà all’Inter, nonostante le voci di mercato che lo avevano indicato come possibile acquisto. La trattativa tra il club e il difensore brasiliano è saltata, senza dettagli ufficiali sui motivi. Le indiscrezioni suggeriscono che le parti non abbiano trovato un accordo, e al momento non ci sono ulteriori sviluppi sulla possibile operazione. La situazione resta ferma, senza conferme o comunicazioni ufficiali da parte dei club coinvolti.

di Luca Fiore Bremer torna nel mirino dell’Inter secondo le ultime clamorose voci di mercato che riaccendono vecchie rivalità e retroscena mediatici. Il nome di Gleison Bremer torna prepotentemente a far discutere in chiave di mercato. Nelle ultime ore, il quotidiano La Stampa ha lanciato una clamorosa indiscrezione riguardante il futuro del difensore, attualmente in forza alla Juventus, inserendolo a sorpresa nella lista dei possibili partenti. La destinazione ipotizzata ha del clamoroso, poiché il centrale brasiliano viene accostato all’ Inter. Una voce che, se dovesse trovare conferme ufficiali, avrebbe un peso specifico enorme, non soltanto dal punto di vista prettamente tecnico, ma anche dal punto di vista mediatico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer all’Inter? La verità dietro l’indiscrezione di mercato e il retroscena sulla trattativa saltata con i nerazzurri

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