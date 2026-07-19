Si tuffa in mare alla spiaggia di Ostia | 67enne muore davanti agli occhi di sua moglie

Un uomo di 67 anni si è tuffato in mare davanti alla spiaggia 'Il Curvone' a Ostia e non è più riemerso. La moglie, presente sulla spiaggia, ha assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare l’uomo. Le autorità attendono i risultati dell’autopsia per determinare le cause del decesso.

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un 67enne, che si è tuffato in mare a Ostia all'altezza della spiaggia 'Il Curvone' e non è più riemerso. Soffriva di problemi cardiaci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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