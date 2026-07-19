Tre autovelox in Umbria sono stati spenti perché non rispettano i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma in vigore da pochi giorni. Attualmente, in regione, sono rimasti attivi 63 dispositivi di rilevamento automatico della velocità. La normativa, voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha introdotto criteri più stringenti per l’omologazione di questi apparecchi.

Si spengono tre autovelox in Umbria. Ne rimangono attivi 63. È uno degli effetti della riforma voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e diventata operativa in questi giorni, con l’introduzione dei nuovi criteri e requisiti per il rilevamento automatico della velocità. L’ordine di spegnimento per quelle postazioni risultate non idonee riguarda, ovviamente, tutto il territorio nazionale, per un "taglio" agli apparecchi di rilevazione che complessivamente raggiunge quota 850. "Dopo l’entrata in vigore della riforma autovelox, fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella regione Umbria sono stati spenti tre dispositivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Si “spengono“ tre autovelox. Non sono omologati rispetto ai requisiti della riforma-Salvini

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