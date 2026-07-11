Da mezzanotte si spengono oltre 1200 autovelox su un totale di circa 2800 dispositivi presenti sulle strade. Dopo più di 30 anni, entrano in vigore nuove regole che distinguono tra i dispositivi approvati e quelli omologati. I vecchi autovelox, non più conformi alle nuove norme, sono stati disattivati. Solo i dispositivi omologati continueranno a funzionare, mentre gli altri saranno spenti. La normativa stabilisce procedure più chiare per l’installazione e la gestione di questi strumenti.

Dopo oltre 30 anni arrivano regole chiare e definite per i dispositivi presenti sulle nostre strade. Addio ai “vecchi” autovelox che in passato sono stati soltanto approvati, benvenuti a tutti quelli omologati. Diventa realtà, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) che pone fine al caos. Quali sono i numeri. Così, dalla mezzanotte di domenica 12 luglio 2026 rimarranno attivi sull’intero territorio nazionale 2.856 dispositivi mentre andranno in pensione 1.204 autovelox che non corrispondono più alle nuove norme tanto attese dagli automobilisti e da tutti coloro i quali hanno un mezzo di trasporto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Svolta Autovelox: da mezzanotte si spengono oltre 1200 dispositivi. Quelli omologati sono 2800

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