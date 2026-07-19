si spaccia per un poliziotto la signora non ci casca arrestato in flagranza

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dopo aver tentato di truffare una donna fingendosi un poliziotto. L'uomo ha cercato di farsi consegnare oro e gioielli, ma la vittima non è caduta nel trucco e ha avvisato le autorità. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato il sospettato in flagranza di reato. L’arresto è avvenuto poco dopo il tentativo di truffa.

Con la tecnica del finto poliziotto ha tentato di truffare una donna e farsi consegnare oro e gioielli. La vittima però non è caduta nel tranello, ha subito allertato la questura e i poliziotti hanno potuto arrestare il malvivente, un 53enne napoletano. L’uomo si era spacciato per un agente della polizia di Stato ’sotto copertura’, ma il suo piano criminale è fallito grazie alla prontezza della vittima, che si è resa conto della truffa e non è caduta nel tranello, proprio grazie ai consigli appresi durante una delle tante giornate di sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno delle truffe agli anziani, organizzate capillarmente sul territorio dalla questura di Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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