21enne si spaccia per un perito del tribunale a Torino così è stato smascherato e arrestato
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di tentata truffa aggravata e furto in abitazione. Si era spacciato per perito del Tribunale per ingannare un’anziana e rubare oggetti di valore. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione della vittima e ha fermato l’uomo sul posto. La vittima ha riconosciuto il falso professionista, che è stato portato in caserma.
È scattato un arresto per tentata truffa aggravata e furto aggravato in abitazione a Torino: un giovane italiano di 21 anni è stato fermato dopo aver tentato di raggirare una persona anziana, fingendosi perito del Tribunale per sottrarre oggetti di valore. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di intervenire tempestivamente e bloccare l’uomo prima che riuscisse a portare a termine il colpo. Il modus operandi del truffatore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Squadra Mobile torinese. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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