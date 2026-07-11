21enne si spaccia per un perito del tribunale a Torino così è stato smascherato e arrestato

Notizia in breve

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di tentata truffa aggravata e furto in abitazione. Si era spacciato per perito del Tribunale per ingannare un’anziana e rubare oggetti di valore. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione della vittima e ha fermato l’uomo sul posto. La vittima ha riconosciuto il falso professionista, che è stato portato in caserma.