Si fingono poliziotti ma l' anziana non ci casca | vittima spintonata e ferita due arresti

Nelle ultime ore, a Salerno, agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due persone che si erano spacciate per poliziotti. L’intervento è avvenuto dopo che un’anziana donna era stata spinta e ferita durante un tentativo di truffa. Contestualmente, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due individui accusati di aver commesso una violenta rapina a Venezia nel mese di marzo.

In azione, nelle scorse ore, gli agenti della Polizia di Stato, a Salerno, per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due individui, ritenuti responsabili di una violenta rapina consumata nel cuore di Venezia, lo scorso marzo. I fatti risalgono al 17 marzo, quando.🔗 Leggi su Salernotoday.it Roma, anziana finge di credere alla truffa per far arrestare i truffatori Notizie correlate Leggi anche: "Nonna, mi servono soldi per ritirare un pacco": l'anziana vittima non ci casca e chiama i carabinieri "Suo figlio ha investito una bambina, deve pagare", l'anziana non ci casca: i finti poliziotti a casa trovano i veri carabinieriIl 23enne è stato immediatamente immobilizzato, mentre il 42enne si è dato alla fuga a bordo della propria auto, venendo bloccato dopo pochi minuti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Si fingono poliziotti e rapinano un’anziana a Venezia, arrestati due salernitani; Si fingono soccorritori della Croce Rossa per tentare furto in appartamento, ma vengono scoperti, e uno dei ladri è arrestato dalla Polizia; Si fingono il direttore della Polizia Postale e le svuotano il conto; Truffa sventata a Termini Imerese, si fingono impiegati di banca: salvati 25 mila euro. Truffatore si finge poliziotto, ma finisce arrestato dagli agenti veriNegli ultimi anni, il fenomeno delle truffe messe in atto da individui che si fingono poliziotti è cresciuto in modo esponenziale, colpendo in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, c ... ecodisicilia.com Finti poliziotti rapinano un’anziana: arrestati a Salerno dopo un colpo da 50mila euroIl raggiro era stato messo in atto con la tecnica del finto poliziotto: i malviventi avevano convinto una donna di 83 anni a consegnare gioielli e preziosi per un valore complessivo di circa 50mila ... agro24.it Salerno, 2 arresti: si fingono poliziotti e rapinano 50mila euro ad anziana a Venezia - facebook.com facebook