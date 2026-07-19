Domenica sera, durante la finale dei Mondiali maschili di calcio tra Argentina e Spagna, ci sarà per la prima volta un halftime show, cioè uno spettacolo musicale all’intervallo. La FIFA, che ha organizzato i Mondiali, dice che durerà 11 minuti e che vi parteciperanno un sacco di cantanti e personaggio famosi. Ci sono però timori che un evento del genere possa rovinare il campo prima del secondo tempo e durare ben oltre il limite stabilito, considerando anche l’allestimento e lo smontaggio del palco. L’halftime show non esiste in Europa, dove al calcio viene generalmente attribuita un’aura sacrale, e vissuta di conseguenza religiosamente, mentre negli Stati Uniti, dove si è giocata gran parte di questi Mondiali, hanno un approccio assai diverso da quello europeo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Si può incastrare uno spettacolo nell’intervallo della finale dei Mondiali?

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