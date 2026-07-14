È probabile che lo spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali di calcio durerà più dei 15 minuti standard

Lo spettacolo dell’intervallo della finale dei Mondiali, in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, durerà più dei consueti 15 minuti. Questa modifica si verifica in occasione della partita decisiva del torneo. I responsabili hanno confermato che l’evento sarà prolungato rispetto alle tradizionali esibizioni di metà partita. Nessuna indicazione ufficiale sulla durata esatta dello spettacolo è stata comunicata.

È probabile che lo spettacolo previsto durante l’intervallo della finale dei Mondiali, in programma il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium, nel New Jersey, durerà più dei 15 minuti previsti di solito nelle partite di calcio. È la prima volta che ai Mondiali si terrà un halftime show come quello organizzato per il Super Bowl, cioè la finale del campionato di football americano, e ci si esibiranno tra gli altri Justin Bieber, Shakira, Madonna, i BTS e Burna Boy. In passato la FIFA aveva detto che sarebbe durato 11 minuti, ma adesso diverse persone sentite dalla testata specializzata The Athletic, sempre ben informata, hanno detto che dovrebbe durare una ventina. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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