Quando si giocherà la finale dei Mondiali 2026? Data della partita orario confermato per il pezzo forte della FIFA compresi i dettagli completi dello spettacolo dell’intervallo

Da justcalcio.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 si giocherà il 19 luglio alle 15:00, ultima delle 104 partite previste. L’incontro si svolgerà negli Stati Uniti, in una delle città ospitanti. La partita rappresenta il momento clou del torneo, che coinvolge Stati Uniti, Canada e Messico. Sono confermati anche i dettagli dell’intervallo, con spettacoli programmati durante l’intervallo tra il secondo tempo e i supplementari.

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2026-07-15 18:09:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La partita più prestigiosa del calcio internazionale sarà l’ultima delle 104 partite giocate ai Mondiali 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo gli organizzatori della FIFA, circa 1,5 miliardi di persone hanno assistito alla finale della Coppa del Mondo 2022, la cifra è in aumento rispetto al totale di 1,12 miliardi del 2018. I tifosi sperano in una ripetizione dell’elettrizzante dramma di quattro anni fa, quando l’Argentina batté la Francia ai rigori dopo un pareggio per 3-3 a Lusail. Ecco i dettagli chiave che devi sapere sulla finale della Coppa del Mondo 2026, tra cui data, orario d’inizio e dettagli sullo spettacolo dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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