Si lamenta del contro esagerato a Porto Cervo | riempito di insulti

Cinquecentotrentadue euro per una cena a Porto Cervo. È bastata la fotografia dello scontrino, pubblicata sulla pagina Facebook Braciamiancora, per accendere la consueta guerra estiva sui prezzi della Costa Smeralda. «L’estate in Sardegna in una foto. Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro», ha scritto la pagina, raccogliendo in poche ore migliaia di commenti. Il conto, in effetti, offre più di uno spunto. Oltre all’espresso da dieci euro, ci sono due coperti da 15 euro, quattro bottiglie d’acqua da 12 euro l’una, un astice arrosto da 125 euro, un lobster maki da 62 euro, due dessert al cioccolato da 23 euro ciascuno e una pecan pie da 22 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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