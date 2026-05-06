Tony Effe rischia il processo | è accusato di rissa e danneggiamenti dai proprietari del Sanctuary di Porto Cervo

Tony Effe sarà chiamato a comparire davanti a un giudice nel tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, per rispondere di accuse di rissa e danneggiamenti. I proprietari del locale Sanctuary di Porto Cervo hanno sporto denuncia contro di lui, portando all’apertura di un procedimento giudiziario. L’artista, coinvolto in un episodio che si sarebbe verificato nel locale, dovrà presentarsi in aula per difendersi dalle accuse contestate.

Tony Effe dovrà comparire davanti a un giudice del tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, per difendersi dalle accuse di rissa e danneggiamenti. Il rapper romano, al secolo Nicolò Rapisarda, rischia il processo per via della maxi rissa avvenuta nell’estate del 2023 al Sanctuary, noto locale di Porto Cervo. A denunciarlo sono stati i proprietari del club, che sostengono che il cantante e altre persone che si trovavano con lui abbiano distrutto molti arredi della struttura. I titolari della discoteca, rappresentati dall’avvocato Antonello Desini, si costituiranno parte civile per i danni subiti. La rissa a Porto Cervo che ha visto protagonista Tony Effe.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tony Effe rischia il processo: è accusato di rissa e danneggiamenti dai proprietari del Sanctuary di Porto Cervo Paparazzo accusa Tony Effe di averlo preso a pugni - La volta buona 20/01/2026 Notizie correlate Tony Effe e quattro amici a processo per rissa: scontro con la security di una discoteca a Porto Cervo nel 2023Tony Effe finisce a processo per una rissa a Porto Cervo nel 2023: con un gruppo di amici ebbe uno scontro con la security fuori da una discoteca. Tony Effe rischia il processo per una rissa in SardegnaTony Effe al secolo Nicolò Rapisarda rischia il processo per una rissa a Porto Cervo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tony Effe: rissa e danneggiamento nel 2023, ora rischia il processo; Tony Effe rischia il processo per una rissa in Sardegna; Tony Effe, maxirissa e danni in una discoteca di Porto Cervo: il rapper rischia il processo; Tony Effe accusato di rissa e danneggiamenti in un locale a Porto Cervo, rischia il processo. Tony Effe rischia il processo, maxi rissa e danni in discoteca al Sanctuary a Porto CervoDai concerti alle aule di tribunale, di nuovo. Questa volta per una rissa a Porto Cervo. Il rapper Tony Effe, insieme con una decina di persone, è stato citato in giudizio dalla Procura ... ilgazzettino.it Tony Effe accusato di rissa e danneggiamenti in un locale, rischia il processoIl rapper Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, rischia di finire a processo per una rissa avvenuta nell’estate 2023 a Porto ... internapoli.it Corriere della Sera. . Tony Effe in arte, Nicolò Rapisarda all'anagrafe, rischia il processo per una maxi rissa avvenuta nell'estate del 2023 in un locale di Porto Cervo, il «Santuary». Il rapper dovrà comparire davanti a un giudice del tribunale di Tempio Pausani - facebook.com facebook