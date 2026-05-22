Recentemente, Tiziano Ferro è stato oggetto di attacchi online che lo hanno coinvolto in commenti offensivi. Sono stati rivolti a lui insulti come “ciccione”, “obeso” e “sta lievitando”, accompagnati da commenti che praticano bodyshaming. Questi episodi sono stati condivisi sui social e hanno suscitato reazioni di sdegno tra i fan. Il cantante, che aveva recentemente annunciato una collaborazione con l’artista Shiva, si è trovato coinvolto in una polemica che ha superato i confini della semplice discussione musicale.

Il ritorno di Tiziano Ferro sul palco avrebbe dovuto far parlare soltanto della musica e della sorprendente collaborazione con Shiva. E invece, ancora una volta, il web ha mostrato il suo lato peggiore. Dopo la diffusione dei video del concerto milanese del rapper, il cantante è stato travolto da una valanga di commenti offensivi legati esclusivamente al suo aspetto fisico. Un’ondata di body shaming feroce che ha indignato molti fan, soprattutto alla luce delle difficoltà personali che l’artista ha raccontato pubblicamente nel corso degli anni. Orribile body shaming contro Tiziano Ferro: insulti vergognosi. Durante il live di Shiva all’Unipol Forum di Milano, uno dei momenti più applauditi della serata è stato l’arrivo a sorpresa di Tiziano Ferro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che squallore, Tiziano Ferro riempito di insulti vergognosi: “ciccione”, “obeso”, “sta lievitando”, orribile bodyshaming

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