Rafa Marin si è fermato durante l’allenamento del Napoli. Le sue condizioni non sono state specificate. La squadra napoletana continua la preparazione in vista della prossima stagione, concentrandosi su allenamenti atletici e tattici.

Rafa Marin si è fermato durante l’allenamento odierno del Napoli. Quali sono le condizioni del difensore spagnolo. Il ritiro del Napoli entra sempre più nel vivo, con la squadra partenopea interamente impegnata a gettare le basi atletiche e tattiche in vista della prossima stagione calcistica. Il gruppo azzurro sta affrontando carichi di lavoro decisamente intensi per rispondere al meglio alle sollecitazioni di mister Allegri e dello staff tecnico. Nella giornata odierna, i fari erano puntati soprattutto sulla gestione delle energie fisiche e sul recupero di alcuni elementi chiave della rosa, con notizie importanti arrivate direttamente dal rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Si ferma Rafa Marin, piccola tegola per il Napoli: le condizioni del difensore spagnolo dopo l’allenamento odierno

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