Si entra in una settimana chiave per Nico Gonzalez | Simeone spinge per riaverlo con sé la Juve detta le condizioni

Notizia in breve

La Juventus ha stabilito il prezzo di Nico Gonzalez, mentre il tecnico dell'Atletico Madrid spinge per riaverlo in squadra. La trattativa tra le due società si fa più intensa, con il club spagnolo che esercita pressione per il ritorno dell’attaccante. La Juventus sta definendo le condizioni di uscita del giocatore e le strategie di cessione sono in fase avanzata. La settimana in corso si rivela decisiva per il futuro di Gonzalez, con le due parti impegnate in negoziati serrati.