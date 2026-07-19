Si entra in una settimana chiave per Nico Gonzalez | Simeone spinge per riaverlo con sé la Juve detta le condizioni
La Juventus ha stabilito il prezzo di Nico Gonzalez, mentre il tecnico dell'Atletico Madrid spinge per riaverlo in squadra. La trattativa tra le due società si fa più intensa, con il club spagnolo che esercita pressione per il ritorno dell’attaccante. La Juventus sta definendo le condizioni di uscita del giocatore e le strategie di cessione sono in fase avanzata. La settimana in corso si rivela decisiva per il futuro di Gonzalez, con le due parti impegnate in negoziati serrati.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la dirigenza fissa il prezzo di Nico Gonzalez di fronte al forte pressing esercitato da Simeone. Le ultime. Le strategie in uscita della Juventus entrano nel vivo, delineando scenari di grandissimo rilievo internazionale sul fronte delle cessioni. Secondo quanto viene approfondito sulle pagine del quotidiano Tuttosport, ci attende una settimana chiave per il ritorno all’Atletico Madrid di Nico González, ormai entrato in cima alla lista dei desideri dei Colchoneros. Il tecnico Diego Simeone sta spingendo per riabbracciarlo in Spagna, considerandolo il rinforzo perfetto da inserire nel proprio scacchiere tattico per garantire imprevedibilità, strappi e gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
NICO GONZALEZ BLOCCA TUTTO, SORLOTH NON ARRIVA PER COLPA SUA | JUVENTUS CESSIONE MIRETTI
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