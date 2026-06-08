Alexander Sørloth si candida a diventare il primo acquisto della sessione estiva di mercato della Juventus. Dopo l’addio, ormai certo, di Vlahovic, l’attaccante norvegese è in pole come primo rinforzo offensivo per la squadra di Spalletti della prossima stagione. L’accordo di massima col giocatore è stato trovato, ora manca quello con l’Atletico, con la Juventus fiduciosa di chiudere in tempi brevi questa trattativa. Nico Gonzalez, apprezzatissimo a Madrid dopo l’ultima stagione in prestito, può essere la pedina di scambio ideale per sbloccare l’affare. Intesa totale col giocatore: le cifre e le possibili visite mediche negli USA. La Juventus si è assicurata il sì del giocatore, il quale ha dato massima priorità al suo approdo a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus-Sørloth: possibile chiusura entro la settimana, Nico Gonzalez la chiave per convincere l’Atletico

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Alexander #Sørloth é una richiesta esplicita di Luciano #Spalletti per l’attacco della #Juventus in termini di caratteristiche. La trattativa va avanti in maniera spedita assieme a quella che porterà Nico #Gonzalez all’ #AtleticoMadrid, parti in contatto costantemen x.com

[Matteo Moretto] Alexander Sorloth lascerà l'Atletico, l'Everton lo vuole davvero ma il giocatore desidera la Spagna o l'Italia. La Juventus lo apprezza molto. L'Atletico Madrid chiede 30 milioni di euro. Anche l'Atletico vuole davvero tenere Nico Gonzalez, Cholo reddit

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