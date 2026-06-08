Juventus-Sørloth | possibile chiusura entro la settimana Nico Gonzalez la chiave per convincere l’Atletico

Da stilejuventus.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus punta a chiudere l’acquisto di Alexander Sørloth entro questa settimana. La trattativa si concentra sulla possibilità di convincere l’Atletico Madrid, con Nico Gonzalez come elemento chiave. La società bianconera lavora per definire i dettagli dell’accordo, che potrebbe portare l’attaccante norvegese in Italia. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata, ma i colloqui proseguono con intenzione di concludere l’affare a breve.

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Alexander Sørloth si candida a diventare il primo acquisto della sessione estiva di mercato della Juventus. Dopo l’addio, ormai certo, di Vlahovic, l’attaccante norvegese è in pole come primo rinforzo offensivo per la squadra di Spalletti della prossima stagione. L’accordo di massima col giocatore è stato trovato, ora manca quello con l’Atletico, con la Juventus fiduciosa di chiudere in tempi brevi questa trattativa. Nico Gonzalez, apprezzatissimo a Madrid dopo l’ultima stagione in prestito, può essere la pedina di scambio ideale per sbloccare l’affare. Intesa totale col giocatore: le cifre e le possibili visite mediche negli USA. La Juventus si è assicurata il sì del giocatore, il quale ha dato massima priorità al suo approdo a Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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