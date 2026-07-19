si accendono i motori domani la recanatese si rimette al lavoro

Domani è prevista per la Recanatese l’adunata allo stadio Nicola Tubaldi e lo staff ha diramato la rosa dei convocati che, al momento, non contiene sorprese dell’ultim’ora. Agli ordini di Manuel Giandonato ci saranno i portieri Boccanera, Mezzelani e Sileoni, i difensori Macrina, Trasciani, Regini, Marchegiani, Ghio, Tantalocchi, Marcucci, Sampaolesi ed Hysaj, i centrocampisti Kunze, Paoltroni, Malavenda, Ruggeri, Carano, Antonella, Berti, Morichetta e Malizia e gli attaccanti Doria, Moscati, Maccaroni, Ciccanti e Marras. Balzano agli occhi due aspetti inconfutabili: il primo è la gran quantità di ragazzi provenienti dalla Juniores e non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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C’è un momento preciso, quando le porte del furgone si chiudono e i motori si accendono, in cui il mondo sembra fermarsi. In questo video non ci sono solo cani che partono, ci sono pezzi del nostro cuore che si staccano e prendono il volo. Siamo felici? f x.com

Si accendono i motori. Domani la Recanatese si rimette al lavoroFissato l’inizio della preparazione. Non ci sono novità. nelle convocazioni, al via. una rosa ricca di giovani. msn.com