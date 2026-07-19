Si accendono i motori Domani la Recanatese si rimette al lavoro
Domani la Recanatese si riunisce allo stadio Nicola Tubaldi per l’inizio della preparazione. Lo staff ha comunicato la rosa dei convocati, che al momento non presenta novità dell’ultimo minuto. La squadra si prepara per la ripresa degli allenamenti senza variazioni rispetto alle previsioni. La convocazione include tutti i giocatori già annunciati, senza inserimenti inattesi. La formazione si prepara così alla prossima fase della stagione.
Domani è prevista per la Recanatese l’adunata allo stadio Nicola Tubaldi e lo staff ha diramato la rosa dei convocati che, al momento, non contiene sorprese dell’ultim’ora. Agli ordini di Manuel Giandonato ci saranno i portieri Boccanera, Mezzelani e Sileoni, i difensori Macrina, Trasciani, Regini, Marchegiani, Ghio, Tantalocchi, Marcucci, Sampaolesi ed Hysaj, i centrocampisti Kunze, Paoltroni, Malavenda, Ruggeri, Carano, Antonella, Berti, Morichetta e Malizia e gli attaccanti Doria, Moscati, Maccaroni, Ciccanti e Marras. Balzano agli occhi due aspetti inconfutabili: il primo è la gran quantità di ragazzi provenienti dalla Juniores e non solo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Si accendono i motori. Domani la Recanatese si rimette al lavoroFissato l’inizio della preparazione. Non ci sono novità. nelle convocazioni, al via. una rosa ricca di giovani. msn.com