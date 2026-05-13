Sul lavoro ci si rimette la pelle | operaio vola a Careggi a Castelfranco torna la paura

Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio nel Valdarno, con l’uomo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Nello stesso territorio, a Castelfranco, si sono registrate tensioni e momenti di paura tra i lavoratori e i residenti. La giornata si è conclusa con un altro episodio che ha riacceso i timori legati alla sicurezza nei cantieri e nelle imprese della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Altro pomeriggio da brividi nel Valdarno, dove il lavoro — quello vero, quello che un si fa coi post motivazionali su LinkedIn — ha presentato il conto più salato. Alle 14.35 il 118 della ASL TSE è stato attivato in località Castelfranco Pian di Scó per un grave incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti automedica del Valdarno, ambulanza della Misericordia di Pian di Scó e pure Pegaso 1, che quando si alza in volo un è mai per portare i bomboloni alla sagra. Coinvolto un uomo di 52 anni, soccorso in condizioni serie e trasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso. Attivato anche il PISLL, il servizio che si occupa...🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Sul lavoro ci si rimette la pelle”: operaio vola a Careggi, a Castelfranco torna la paura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Grave incidente sul lavoro a Castelfranco Piandiscò: 52enne in elisoccorso a CareggiCASTELFRANCO PIANDISCÒ – Un grave incidente sul lavoro si è consumato nel primo pomeriggio di oggi (13 maggio), intorno alle 14,30, mobilitando i... Schiacciato sotto al muletto, grave incidente sul lavoro: operaio di 60 anni portato a CareggiCalenzano (Firenze), 24 febbraio 2026 – Un operaio di 60 anni è rimasto gravemente ferito in via Baldanzese, a Calenzano, dopo essere rimasto... Temi più discussi: Gli specializzandi di Medicina in corsia per 13 ore al giorno: lettere di avviso a Careggi (Firenze) e le Scotte (Siena); Careggi e non solo, specializzandi oltre i limiti: turni fino a 270 ore al mese; Specializzandi, lettera-denuncia: A Siena usati come segretari; Travolto dai bancali. Ferito giovane operaio. Incidente sul lavoro: 52enne trasferito a Careggi x.com Incidente sul lavoro: 52enne soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale di CareggiE' stato soccorso e trasferito dal 118 in codice 3 nell'ospedale fiorentino di Careggi un 52enne rimasto ferito in un incidente sul lavoro. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la macchina dei so ... corrierediarezzo.it 52enne in codice 3 a Careggi dopo incidente sul lavoroUn uomo di 52 anni è stato trasportato questo pomeriggio in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 da Castelfranco Pian Di Scò all’ospedale di Careggi a causa di un incidente sul lavoro. I soccorsi ... teletruria.it