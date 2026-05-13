Sul lavoro ci si rimette la pelle | operaio vola a Careggi a Castelfranco torna la paura
Un incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio nel Valdarno, con l’uomo che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Careggi. Nello stesso territorio, a Castelfranco, si sono registrate tensioni e momenti di paura tra i lavoratori e i residenti. La giornata si è conclusa con un altro episodio che ha riacceso i timori legati alla sicurezza nei cantieri e nelle imprese della zona.
Altro pomeriggio da brividi nel Valdarno, dove il lavoro — quello vero, quello che un si fa coi post motivazionali su LinkedIn — ha presentato il conto più salato. Alle 14.35 il 118 della ASL TSE è stato attivato in località Castelfranco Pian di Scó per un grave incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti automedica del Valdarno, ambulanza della Misericordia di Pian di Scó e pure Pegaso 1, che quando si alza in volo un è mai per portare i bomboloni alla sagra. Coinvolto un uomo di 52 anni, soccorso in condizioni serie e trasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso. Attivato anche il PISLL, il servizio che si occupa...🔗 Leggi su Lortica.it
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