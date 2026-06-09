Si accendono i motori d’epoca | Mille Miglia fascino senza tempo La carovana arriva in città
Il 9 giugno 2026, a Montecatini Terme, si tiene la Mille Miglia, una gara di auto d’epoca. La manifestazione vede l’arrivo di veicoli storici nel centro della città, con un collegamento tra il fascino delle auto d’epoca e lo stile liberty. La carovana di vetture d’epoca attraversa le strade e si ferma nel comune toscano. La corsa si svolge in un contesto che unisce motori storici e architettura classica.
Montecatini Terme, 9 giugno 2026 – Il fascino intramontabile delle auto d’epoca incontra l’eleganza senza tempo dell’eclettismo e dello stile liberty. Montecatini si appresta a vivere una delle giornate più emozionanti dell’anno: domani la città termale ospiterà il traguardo della seconda tappa della Mille Miglia 2026. L’evento, giunto alla sua 44esima rievocazione storica, promette di trasformare il cuore della Valdinievole in un vero e proprio museo a cielo aperto, richiamando centinaia di appassionati, collezionisti e curiosi da tutta Italia. La carovana della corsa più bella del mondo giungerà in Toscana al termine di una frazione impegnativa e spettacolare. Partite in mattinata da Padova, le oltre 400 vetture storiche attraverseranno Ferrara, Modena (dove è prevista la sosta per il pranzo) e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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