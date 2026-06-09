Il 9 giugno 2026, a Montecatini Terme, si tiene la Mille Miglia, una gara di auto d’epoca. La manifestazione vede l’arrivo di veicoli storici nel centro della città, con un collegamento tra il fascino delle auto d’epoca e lo stile liberty. La carovana di vetture d’epoca attraversa le strade e si ferma nel comune toscano. La corsa si svolge in un contesto che unisce motori storici e architettura classica.

Montecatini Terme, 9 giugno 2026 – Il fascino intramontabile delle auto d’epoca incontra l’eleganza senza tempo dell’eclettismo e dello stile liberty. Montecatini si appresta a vivere una delle giornate più emozionanti dell’anno: domani la città termale ospiterà il traguardo della seconda tappa della Mille Miglia 2026. L’evento, giunto alla sua 44esima rievocazione storica, promette di trasformare il cuore della Valdinievole in un vero e proprio museo a cielo aperto, richiamando centinaia di appassionati, collezionisti e curiosi da tutta Italia. La carovana della corsa più bella del mondo giungerà in Toscana al termine di una frazione impegnativa e spettacolare. Partite in mattinata da Padova, le oltre 400 vetture storiche attraverseranno Ferrara, Modena (dove è prevista la sosta per il pranzo) e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si accendono i motori d’epoca: Mille Miglia, fascino senza tempo. La carovana arriva in città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tra storia, motori e fascino senza tempo: la 1000 Miglia torna a Padova

Temi più discussi: Si accendono i motori d’epoca: Mille Miglia, fascino senza tempo. La carovana arriva in città; Mille Miglia 2026, GdB e Teletutto la raccontano in diretta: ecco come; 1000 Miglia a Gubbio cresce l’attesa per lo storico transito.

Si accendono i motori d’epoca: Mille Miglia, fascino senza tempo. La carovana arriva in cittàPrima il passaggio di 120 Ferrari, poi sarà la volta di ben 420 auto d’epoca. La sfilata motoristica passerà da viale Diaz, via Sardegna e corso Matteotti, fino a piazza del Popolo ... lanazione.it

La Mille Miglia scalda i motori, il percorso delle auto d’epoca in Emilia-RomagnaIl fascino senza tempo delle vetture torna a colorare le strade della nostra regione. Dalle città d’arte fino alla riviera: dove passa ... msn.com

La mia recensione della Giulia 2.0 280cv dopo 8 mesi di possesso reddit