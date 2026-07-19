L'Inghilterra ha battuto la Francia 3-1 in una partita ricca di emozioni, con Saka che ha segnato tutti e tre i gol. La sfida si è disputata a Miami e ha deciso il terzo posto ai Mondiali. La tripletta dell’attaccante inglese ha portato la squadra al podio finale. La partita ha avuto un ritmo rapido, con entrambe le squadre che si sono affrontate con intensità.

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L'Inghilterra si prende il terzo posto ai Mondiali al termine di una partita a dir poco spettacolare contro la Francia: la “finalina” tra le due grandi deluse finisce con un incredibile 6-4 per i Tre Leoni in cui spiccano la tripletta di Saka e la doppietta di Mbappè, che vola nella classifica marcatori staccando Messi. Che fosse una partita senza troppe motivazioni da entrambe le parti era chiaro, ma, mentre gli uomini di Tuchel hanno onorato l'impegno fin da subito, i Bleus hanno offerto uno spettacolo a dir poco discutibile nel primo tempo. Ampio turnover per le due nazionali, ma a sbloccare subito la partita è Rice: al 3?, il capitano inglese intercetta un passaggio sulla trequarti, avanza e da fuori area scarica un destro all'angolino basso alla sinistra di Maignan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Show fra Francia e Inghilterra, la tripletta di Saka vale il terzo posto

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Prancis vs Inggris 4-6! Laga Perebutan Juara 3 Piala Dunia 2026 Paling Gila!

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