Francia-Inghilterra finisce con un incredibile 4-6 | i Blues sfiorano la rimonta impossibile Tripletta di Saka e doppietta di Mbappé

Da quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inghilterra ha battuto la Francia con un punteggio di 6-4 nella partita per il terzo posto del Mondiale 2026, disputata a Miami. La squadra inglese ha segnato tre gol di Saka e due di un giocatore francese. La Francia ha risposto con un doppio gol di Mbappé. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, con i Blues che hanno sfiorato una rimonta impossibile.

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Miami (Stati Uniti), 18 luglio 2026 - L’Inghilterra batte la Francia con un pirotecnico 6-4 e chiude al terzo posto il Mondiale 2026. Un risultato scoppiettante, che sembrava decisamente impensabile dopo un primo tempo dominato un lungo e in largo dai “Tre Leoni” capaci di mettere a segno ben quattro reti in poco più di 45’ grazie a Rice, andato in gol dopo appena 3’, Konsa e Saka (in rete al 37’ al 46’). I cambi di Deschamps, che dopo l’intervallo ha rivoluzionato l’attacco dei “Blues”, hanno però riacceso improvvisamente la Francia che nei primi 21’ della ripresa è andata a segno per ben tre volte con Mbappé (doppietta per raggiungere quota 10 reti in questo Mondiale) Barcola, riportandosi a una sola lunghezza di distanza dall’Inghilterra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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