Francia-Inghilterra vale più del terzo posto | Mbappé e Kane si sfidano per la Scarpa d’oro L’orario e dove vederla in tv e streaming

Kylian Mbappé e Harry Kane si affrontano in una partita che vale più di un terzo posto al Mondiale. La sfida tra i due attaccanti per la Scarpa d’Oro si svolge in un match che non prevede una finale, ma rappresenta comunque un’occasione importante per aggiudicarsi il titolo di miglior realizzatore del torneo. L’incontro si gioca a un orario preciso e sarà visibile in diretta tv e streaming.

Speravano di ritrovarsi nella finalissima del 19 luglio per contendersi la coppa del mondo. Invece, l’unica posta in palio potrebbe essere la Scarpa d’Oro, cioè il titolo di capocannoniere, del Mondiale per i due giocatori simbolo: Kylian Mbappé e Harry Kane. Francia e Inghilterra si ritrovano nella cosiddetta finalina, la partita che vale per il terzo e il quarto posto. È la finale tra le due squadre uscite deluse dalla semifinale. La Francia è stata ridimensionata dalla Spagna, risultata superiore in ogni zona del campo. L’Inghilterra aveva cullato la possibilità di ritornare a giocare la finale di un Mondiale, dopo il trionfo del 1966. Ma la gestione della partita e i cambi del commissario tecnico Thomas Tuchel hanno spianato la strada al cuore dell’Argentina. 🔗 Leggi su Open.online

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Mondiali - Francia-Inghilterra non vale più nulla

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