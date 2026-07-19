Sharon Stone gela Donald Trump da Roma con una frase durissima | Comportati in modo che tua madre sia fiera di te
A Roma, nel Campidoglio, l’attrice Sharon Stone ha rivolto un messaggio diretto a Donald Trump, dicendo: “Comportati in modo che tua madre sia fiera di te”. La frase, pronunciata in un contesto istituzionale, ha attirato l’attenzione internazionale. Stone ha scelto di usare il suo intervento per trasmettere un messaggio di responsabilità personale, lasciando da parte il cinema e concentrandosi su un appello diretto.
A Roma, nel cuore istituzionale del Campidoglio, Sharon Stone ha scelto di usare la sua voce non per parlare di cinema, ma per lanciare un messaggio che ha attraversato l’Oceano Atlantico con la forza di una verità elementare. Quando i giornalisti le hanno chiesto cosa direbbe oggi a Donald Trump, l’attrice non ha esitato un attimo: “Comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te”. Una frase semplice, disarmante nella sua immediatezza, che racchiude il senso dell’intervento della star di Basic Instinct alla Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War. Un summit che ha riunito premi Nobel,... 🔗 Leggi su Screenworld.it
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