Sharon Stone gela Donald Trump da Roma con una frase durissima | Comportati in modo che tua madre sia fiera di te

Notizia in breve

A Roma, nel Campidoglio, l’attrice Sharon Stone ha rivolto un messaggio diretto a Donald Trump, dicendo: “Comportati in modo che tua madre sia fiera di te”. La frase, pronunciata in un contesto istituzionale, ha attirato l’attenzione internazionale. Stone ha scelto di usare il suo intervento per trasmettere un messaggio di responsabilità personale, lasciando da parte il cinema e concentrandosi su un appello diretto.