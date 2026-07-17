Sharon Stone a Donald Trump | Comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te

Durante il summit sulla intelligenza artificiale e le minacce nucleari, una celebrità ha rivolto un messaggio a un ex presidente, dicendo di comportarsi in modo tale che sua madre possa essere fiera di lui. L'evento si è svolto nel Campidoglio e ha riunito premi Nobel e altri esperti. La dichiarazione ha attirato l'attenzione dei presenti, senza ulteriori dettagli sul contesto.

L'occasione è stata la Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, il summit che ha riunito in Campidoglio premi Nobel, scienziati, rappresentanti delle istituzioni e personalità internazionali per riflettere sulle sfide poste dall'intelligenza artificiale e sui nuovi equilibri geopolitici, in un momento segnato da guerre e tensioni internazionali. A 68 anni, la protagonista di Basic Instinct continua a intervenire sui grandi temi del presente. E anche questa volta ha ribadito la sua convinzione: il progresso tecnologico ha senso soltanto se resta al servizio dell'essere umano. «Ascoltando i miei stimati colleghi in questa settimana, sono giunta a una serie di pensieri semplici ma profondi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Stone a Trump: Comportati in modo da rendere fiera una madre

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