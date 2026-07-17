Durante il “Conclave” dei Nobel a Roma, Sharon Stone ha detto che Donald Trump dovrebbe comportarsi in modo da poter rendere fiera la madre. La attrice ha espresso questa opinione senza mezzi termini, sottolineando il suo punto di vista sul comportamento dell’ex presidente. La frase è stata pronunciata in modo diretto, senza ulteriori commenti o contestualizzazioni. L’intervento ha attirato l’attenzione tra i presenti, senza altri sviluppi pubblici collegati.

“Trump? Si comporti in modo da poter rendere fiera la madre”. Con questo messaggio diretto e privo di filtri rivolto a Donald Trump, Sharon Stone ha riassunto il senso della sua presenza a Roma. Lontana dai set cinematografici e dai red carpet, l’attrice si è presentata in Campidoglio nelle vesti di attivista per i diritti umani e di ambasciatrice dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Ospite d’eccezione alla giornata conclusiva dell’Assemblea mondiale dei Premi Nobel, la star ha voluto lanciare un monito etico che unisce la geopolitica globale alla responsabilità individuale: “Dopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali: dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Donald Trump, comportati in modo tale che tua madre possa essere fiera di te”: il messaggio di Sharon Stone al “Conclave” dei Nobel a Roma

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Stone a Trump: Comportati in modo da rendere fiera una madre

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Le elezioni sicure e protette sono un pilastro vitale per la nostra nazione. QUESTA SERA, il presidente Trump discute dell'integrità delle nostre elezioni. Ogni americano dovrebbe sintonizzarsi. reddit

Ayer conversé con @SoleAgueroG en @chilevision sobre este tema Pasó lo que advertí: lo errático que es Trump y lo doble estándar que es en el trato con sus aliados y con Estados autoritarios supuestamente adversarios de Occidente Link next.frame.io/s x.com

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