Uno spettacolo d’estate Dal centro alle frazioni con oltre 100 eventi

L’estate a Empoli si riempie di eventi con più di 100 iniziative previste tra giugno e settembre, coinvolgendo sia il centro sia le frazioni. La programmazione comprende spettacoli, concerti, sagre e manifestazioni culturali, distribuite lungo tutto il periodo estivo. La maggior parte degli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con alcune iniziative organizzate in collaborazione con enti e associazioni locali. La stagione si propone di offrire intrattenimento e momenti di socializzazione per residenti e visitatori.

L’estate empolese torna in auge e lo fa in pompa magna: tra il mese di giugno e di settembre, il centro storico e le frazioni circostanti avranno modo di ospitare più di cento appuntamenti culturali per ‘ Uno spettacolo d’estate ’, calendario estivo che conta eventi pensati per chi, anche nei periodi più caldi, cerca sollievo tra le mura del Giro d’Empoli. Teatro, mostre, ma anche sagre e appuntamenti musicali, senza dimenticare i più piccoli che avranno un calendario a loro dedicato: l’idea per questi quattro mesi è quella di occupare tutti i giorni con qualcosa da fare all’aperto. Proprio in quest’ottica trovano spazio importanti conferme... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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