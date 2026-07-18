A Piazza del Campo si terranno tre serate dedicate a spettacoli diversi, con protagonisti Shakespeare, Tina Turner e Coltrane. La piazza si trasforma in un teatro a cielo aperto, ospitando rappresentazioni che spaziano dal teatro classico alla musica rock e jazz. Le serate si svolgeranno in uno scenario unico, offrendo un palcoscenico naturale per le diverse espressioni artistiche.

Shakespeare, Tina Turner e Coltrane: Piazza del Campo diventa un grande teatro a cielo aperto. Tre serate, tre linguaggi artistici e un unico scenario d’eccezione. Da martedì torna “Sboccia l’Estate“, la rassegna promossa dal Comune di Siena e dai Teatri di Siena che porta nel cuore della città tre spettacoli gratuiti. Ad aprire il cartellone, martedì alle 21.15, sarà “Sogno di una notte di mezza estate“ di William Shakespeare, nell’allestimento firmato da Daniele Salvo. Mercoledì la piazza cambierà completamente atmosfera con la prima nazionale di “The Queen of Rock – Tina Turner, il Musical“. Infine la rassegna si concluderà giovedì con “Omaggio a John Coltrane“, proposto da Siena Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro, rock e Shakespeare. Si va in scena a Piazza del Campo

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