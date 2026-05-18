Due jet della Marina americana sono entrati in collisione in Idaho domenica, causando un incendio che ha prodotto molto fumo. Quattro membri dell’equipaggio sono stati costretti a eiettarsi e sono riusciti a uscire dall’incidente senza riportare ferite gravi. La collisione si è verificata durante un volo operativo, ma non sono stati segnalati danni a persone o strutture a terra. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica della collisione.

(LaPresse) – Quattro membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza dopo la collisione di due jet della Marina americana nella giornata di domenica in Idaho. L’incidente è avvenuto durante il Gunfighter Skies Air Show alla base di Mountain Home. Lo scontro è avvenuto fuori dalla base e ha provocato un incendio nella zona: non si registrano feriti gravi tra i piloti, che sono stati tutti tratti in salvo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, scontro tra due jet in Idaho: il fumo dopo la collisione

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US Jets BURN After Mid-Air Horror; New Video Shows Growler Aircraft Collision | Dramatic Footage

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