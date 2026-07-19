Antonelli ha ottenuto la sua sesta vittoria stagionale sul circuito di Spa, riportando l’Italia sul gradino più alto dopo 73 anni. Leclerc ha concluso al secondo posto, davanti a Verstappen. Hamilton si è classificato quarto, in una gara caratterizzata da sfortune e sorpassi. La corsa ha visto anche la presenza di altri piloti nelle prime posizioni, con un risultato che mantiene Antonelli in testa al campionato mondiale.

Sesta vittoria stagionale di Antonelli che dopo 73 anni riporta sul gradino più alto del podio l'Italia sul mitico circuito belga di Spa. Grande prestazione di Leclerc, secondo davanti a Verstappen. Peccato per Hamilton, quarto, e penalizzato di 5" per il contatto al primo giro con Russell. Terzo Verstappen Ultimo giro - Antonelli sta facendo tutto bene, Leclerc è a 2"4 e si accontenta del secondo posto, di più non si poteva fare. Verstappen è terzo, lontano da Leclerc e da Hamilton che lo segue, In zona punti Piastri quinto, poi Hadjar Norris Bortoleto Lindblad e Colapinto. 43° giro di 44 - Leclerc ha alzato il piede, Antonelli non si... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Sesta vittoria stagionale per Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Bel 2° posto di Leclerc, quarto uno sfortunato Hamilton

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Hamilton's First Ferrari Win — And the Moment Antonelli's Title Run Cracked

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GP di Gran Bretagna, la diretta: Antonelli leader su Leclerc, ma senza pit-stop, duello Russell-Hamilton per il quarto postoDurante il Gran Premio di Gran Bretagna, Antonelli conduce la corsa senza aver effettuato soste ai box.

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